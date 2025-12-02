У Харкові медики врятували життя жінці з інфарктом

Фото з відкритих джерел

У Харкові парамедики врятували життя пенсіонерці. Це сталось, коли в 69-річної жінки стався інфракт

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Бригада екстреної медичної допомоги №2408 врятувала життя 69-річній жінці, у якої раптово стався гострий інфаркт міокарда. Парамедики виїхали на виклик, провели діагностику, та одразу ухвалили рішення про процедуру, що дозволяє швидко відновити кровотік у серці.

Завдяки препарату стан жінки вдалось стабілізувати ще до госпіталізації.

