У Харкові затримали 19-річного юнака, матір якого намагалася підірвати ветерана ЗСУ

Фото: СБУ

У Харкові затримали ще одного агента ФСБ. Ворожим поплічником виявився 19-річний місцевий житель, матір якого у січні 2025 року СБУ викрила на організації теракту

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Як встановило розслідування, після затримання матері, яка на замовлення росіян намагалася підірвати ветерана ЗСУ за допомогою саморобної бомби, фігурант виїхав до родичів у Москву. Там він одразу потрапив у поле зору російських спецслужбістів. Спочатку ворог завербував його, а потім "повернув" до Харкова виконувати агентурні завдання.

Щоб залучити юнака до співпраці, росіяни пообіцяли йому подальшу "евакуацію" до РФ з врученням відомчої нагороди від ФСБ та сприянням у вступі до російського вишу.

Згодом юнак прибув до Харкова і розпочав відстежувати пункти базування Сил оборони, зокрема логістичних складів ЗСУ. Щоб зібрати розвіддані, фігурант обходив місцевість, приховано фотографував потенційні "цілі" та позначав їхні координати на гугл-карті.

Далі агент узагальнював розвідувальні відомості, додавав до них власні коментарі та накопичував у смартфоні для "звіту" ФСБ.

Співробітники СБУ завчасно викрили зловмисника, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання. Під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон із геолокаціями українських об’єктів та анонімним чатом з куратором від фсб.

Агенту оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

