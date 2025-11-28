21:02  28 листопада
Багатотисячне місто на Київщині залишилось без світла через російський обстріл
20:41  28 листопада
Стало відомо, якою буде погода наприкінці листопада
20:15  28 листопада
На Львівщині чоловік торгував зброєю: розбирав і
UA | RU
UA | RU
28 листопада 2025, 19:10

Один загиблий і двоє травмованих внаслідок авіаудару РФ на Харківщині

28 листопада 2025, 19:10
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція України
Читайте также
на русском языке

Під час авіаудару по Харківщині загинув цивільний чоловік, ще троє людей отримали поранення та госпіталізовані

Про це повідомляють у Національній поліції України, передає RegioNews.

28 листопада російські війська вдарили керованою авіацією по селу Шестакове в Чугуївському районі Харківщини. Внаслідок атаки загинув цивільний чоловік.

Внаслідок авіаудару постраждали житлові будинки

Крім того, у Старосалтівській громаді постраждали двоє жінок віком 52 та 61 року. Їх із вибуховими пораненнями госпіталізували до місцевого медичного закладу. Відомо, що під час обстрілу було пошкоджено кілька приватних будинків та господарчих споруд. На одній із ділянок спалахнула пожежа, яку ліквідовували місцеві рятувальники.

Поліція вже розпочала фіксацію події як воєнного злочину. Правоохоронці збирають докази та документують наслідки атаки, щоб встановити обставини та винних осіб. Місцева влада та екстрені служби продовжують надавати допомогу постраждалим.

Збройні напади на Харківщину тривають, і кожен випадок фіксується для подальшого розслідування. Місцеві правоохоронці закликають громадян повідомляти про будь-які нові факти руйнувань або поранень, аби забезпечити комплексну оцінку наслідків дій російських військ.

Нагадаємо, російська атака по Дніпропетровщині забрала життя двох цивільних – 37-річного чоловіка та 56-річної жінки, ще двоє людей отримали поранення. Ворог застосував дрони та керовані авіабомби по кількох громадах, зруйнувавши житлові будинки.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
обстріл УДАР Харківська область загиблий воєнний злочин поранені
Російська атака по Дніпропетровщині забрала життя двох цивільних та ще 2 постраждалих
28 листопада 2025, 18:53
У Харкові внаслідок російських обстрілів постраждала дитина
28 листопада 2025, 14:55
На Харківщині дрон влучив у авто: 74‑річний чоловік загинув на місці
28 листопада 2025, 14:16
Всі новини »
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Акторка Антоніна Хижняк під час зйомок потрапила під обстріл
28 листопада 2025, 22:35
"Масштаби брехні вражають": Сирський прокоментував ситуацію на Куп’янському напрямку
28 листопада 2025, 22:35
В Одесі курсант військової академії вчинив самогубство
28 листопада 2025, 22:21
Донька бізнесмена Гаріка Корогодського долучилась до ЗСУ
28 листопада 2025, 22:15
"Реальний потужний менеджер і патріот України": у мережі нагадали, як Зеленський вихваляв Єрмака
28 листопада 2025, 21:58
"Це була сцена про бандитів": співачка FIЇNKA розповіла, як чоловік робив їй пропозицію
28 листопада 2025, 21:35
В Україні дорожчають яйця: скільки коштує десяток в популярних супермаркетах
28 листопада 2025, 21:15
Єрмак перетворив Банкову на механізм, який дозволяв Президенту почуватися комфортно, а опонентам – боязко
28 листопада 2025, 21:09
Багатотисячне місто на Київщині залишилось без світла через російський обстріл
28 листопада 2025, 21:02
У Харкові пролунали вибухи: місто атакували КАБами, спостерігаються перебої зі світлом
28 листопада 2025, 21:00
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі публікації »
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Віктор Шлінчак
Вадим Денисенко
Всі блоги »