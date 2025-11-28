Фото: Національна поліція України

Під час авіаудару по Харківщині загинув цивільний чоловік, ще троє людей отримали поранення та госпіталізовані

Про це повідомляють у Національній поліції України, передає RegioNews.

28 листопада російські війська вдарили керованою авіацією по селу Шестакове в Чугуївському районі Харківщини. Внаслідок атаки загинув цивільний чоловік.

Внаслідок авіаудару постраждали житлові будинки

Крім того, у Старосалтівській громаді постраждали двоє жінок віком 52 та 61 року. Їх із вибуховими пораненнями госпіталізували до місцевого медичного закладу. Відомо, що під час обстрілу було пошкоджено кілька приватних будинків та господарчих споруд. На одній із ділянок спалахнула пожежа, яку ліквідовували місцеві рятувальники.

Поліція вже розпочала фіксацію події як воєнного злочину. Правоохоронці збирають докази та документують наслідки атаки, щоб встановити обставини та винних осіб. Місцева влада та екстрені служби продовжують надавати допомогу постраждалим.

Збройні напади на Харківщину тривають, і кожен випадок фіксується для подальшого розслідування. Місцеві правоохоронці закликають громадян повідомляти про будь-які нові факти руйнувань або поранень, аби забезпечити комплексну оцінку наслідків дій російських військ.

Нагадаємо, російська атака по Дніпропетровщині забрала життя двох цивільних – 37-річного чоловіка та 56-річної жінки, ще двоє людей отримали поранення. Ворог застосував дрони та керовані авіабомби по кількох громадах, зруйнувавши житлові будинки.