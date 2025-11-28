11:51  28 листопада
У Києві на Троєщині чоловік, погрожуючи розправою, пограбував таксиста
09:39  28 листопада
У Полтаві в річці виявили тіло зниклого 17-річного юнака
08:13  28 листопада
Втеча до Молдови на матраці: прикордонники врятували чоловіка з Дністра
28 листопада 2025, 14:55

У Харкові внаслідок російських обстрілів постраждала дитина

28 листопада 2025, 14:55
Ілюстративне фото
У Харківській області російська армія обстріляла житлові будинки. Відомо, що серед поранених дитина

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

За словами голови ОВА Олега Синєгубова, протягом минулої доби росіяни обстріляли село Мотузівка. Там постраждали 52-річна жінка та 12-річний хлопчик.

Відомо, що пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури: у Берестинському районі пошкоджено 4 приватні будинки, господарчу споруду (Мотузівка).

Росіяни використали безпілотники. Один із них був типу "Герань-2".

Нагадаємо, раніше російські окупанти завдали ракетного удару по Тернополю, який забрав життя 34 мирних людей, серед яких шестеро дітей. Згодом стало відомо про ще одну жертву трагедії - 12-річна Адріана Унольт, мама якої загинула одразу, а сестричка досі перебуває на лікуванні.

обстріли окупанти Харківська область
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Пропонували соціальну допомогу: на Буковині аферисти обікрали чоловіка і пенсіонерку
28 листопада 2025, 17:55
Офіційно: Андрій Єрмак подав заяву про відставку - Зеленський
28 листопада 2025, 17:35
Колишнього футболіста збірної України та Динамо мобілізували: в київському ТЦК зробили заяву
28 листопада 2025, 17:15
На Закарпатті група підлітків обікрала термінал
28 листопада 2025, 16:40
Поки в ОП у і самого Єрмака відбуваються обшуки – наші антикорупційні органи викликають усе більшу повагу
28 листопада 2025, 16:10
У Житомирі Mercedes збив чоловіка на смерть
28 листопада 2025, 15:55
У Резерв+ тепер можна оформити ще один вид відстрочки
28 листопада 2025, 15:25
На Чернігівщині зупинили мотоцикліста з рекордним рівнем алкоголю в крові
28 листопада 2025, 14:41
У Дніпрі жінку судили через заробіток на вебкам: чим все завершилось
28 листопада 2025, 14:40
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
