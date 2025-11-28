Ілюстративне фото

У Харківській області російська армія обстріляла житлові будинки. Відомо, що серед поранених дитина

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

За словами голови ОВА Олега Синєгубова, протягом минулої доби росіяни обстріляли село Мотузівка. Там постраждали 52-річна жінка та 12-річний хлопчик.

Відомо, що пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури: у Берестинському районі пошкоджено 4 приватні будинки, господарчу споруду (Мотузівка).

Росіяни використали безпілотники. Один із них був типу "Герань-2".

Нагадаємо, раніше російські окупанти завдали ракетного удару по Тернополю, який забрав життя 34 мирних людей, серед яких шестеро дітей. Згодом стало відомо про ще одну жертву трагедії - 12-річна Адріана Унольт, мама якої загинула одразу, а сестричка досі перебуває на лікуванні.