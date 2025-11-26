Фото: ДСНС

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

У лікарні 26 листопада помер 51-річний чоловік, який отримав поранення у неділю. Вночі його стан погіршився.

"Медики щосили боролися за його життя. Щирі співчуття рідним і близьким загиблого", – написав посадовець.

Таким чином внаслідок ворожого обстрілу 23 листопада у Харкові загинули пʼятеро людей.

Нагадаємо, в ніч на 24 листопада російські війська завдали серію ударів безпілотниками по Шевченківському та Салтівському районах Харкова. Виникли пожежі, є загиблі та постраждалі.