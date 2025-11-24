Спортсменка із Харкова встановила новий світовий рекорд у зануренні без ластів та додаткового спорядження

фото: Kateryna Sadurska / Facebook

Українська дайверка Катерина Садурська встановила новий світовий рекорд із занурення без ласт та додаткового спорядження

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Чемпіон".

Харків’янка виграла Blue Element Competition 2025, який проходив у Домініці, пірнувши на глибину 86 метрів. Попередній рекорд також належав Катерині – 84 м.

"Я просто зосередилася на ритмі й дозволила глибині вести мене", – розповіла вона після перемоги.

