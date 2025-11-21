Футболист "Металлиста" показал квартиру после обстрела Харькова
Квартира харьковского футболиста пострадала в результате российской атаки. Это произошло в ночь с 19 на 20 ноября.
Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.
Игрок сборной Украины U-19 и защитник харьковского "Металлиста" Кирилл Дигтяр показал в социальных сетях, как после обстрела города выглядела его квартира. На кадрах можно увидеть выбитые окна, иссеченные обломками стены и значительные повреждения внутри дома.
Справка. Кирилл Дигтяр – капитан сборной Украины U-19, которая на днях успешно преодолела первый раунд квалификации Евро-2026. "Сине-желтые" одолели Албанию (3:0), Черногорию (3:0) и Словакию (3:0), а сам Кирилл принял участие во всех матчах и забил один гол.
