17 листопада 2025, 17:38

На Харківщині молодих дівчат запрошують долучитися до безкоштовних кар’єрних курсів "POWER4Girls"

17 листопада 2025, 17:38
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Дівчата віком 16-26 років долучайтесь до безкоштовних кар’єрних курсів у межах проєкту «POWER4Girls»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківський обласний центр зайнятості.

Проєкт буде реалізуватися на базі молодіжних центрів у Харкові та різних населених пунктах Харківської області.

Часники програми зможуть взяти участь у практичних тренінгах з пошуку роботи та складання резюме, отримати індивідуальні консультації з кар'єрним коучем, пройти оплачуване стажування тощо.

Реєстрація триває до 23 листопада 2025 року

Для участі у проєкті необхідно заповнити форму за посиланням.

Проєкт реалізується ГО "Український професійний розвиток" за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та Харківської ОВА.

Нагадаємо, нещодавно в Харківській ОВА під час засідання платформи "Діалог влади та бізнесу" заслухали пропозиції підприємців і обговорили програми підтримки бізнесу.

11 листопада 2025
07 серпня 2025
