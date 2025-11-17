Ілюстративне фото: pixabay

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Ізюмської МВА.

Попередньо, росіяни атакували місто удар чотирма БПЛА типу "Шахед".

Внаслідок атаки на всій території громади зникло електропостачання, крім населених пунктів Левківського старостату.

Відомо про постраждалу 14-річну дівчинку. У неї спостерігається гостра реакція на стрес, їй надали необхідну допомогу.

На місці події працюють усі екстрені служби.

"В Ізюмській громаді поступово відновлюється електропостачання. Енергетики продовжують працювати над подальшим усуненням аварійної ситуації", – додали згодом у МВА.

Нагадаємо, вночі 17 листопада російські війська атакували двома ракетами центральну частину Балаклії на Харківщині. Попередньо, загинули три людини. Кількість постраждалих зросла до 13, серед них – чотири дитини.