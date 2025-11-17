Наслідки ракетного удару по Балаклії: кількість постраждалих зросла

Фото: ДСНС

Влучання ракет прийшлось в район щільної забудови житлового кварталу у центрі Балаклії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

За попередніми даними, внаслідок удару загинули три людини. Кількість постраждалих зросла до 13, з них – чотири дитини.

Внаслідок атаки горіли приватний житловий будинок, балкони квартир багатоповерхівок та легковики. Пошкоджені 9-ти та 5-поверхові житлові будинки, дитячий садок та автомобілі.

Рятувальники ліквідували всі пожежі.

Нагадаємо, вночі 17 листопада російські війська атакували двома ракетами центральну частину Балаклії на Харківщині. Раніше повідомлялося про трьох загиблих та 10 поранених.