15:12  14 листопада
У Києві правоохоронці затримали очільника політичної партії на хабарі у 160 00 доларів
10:17  14 листопада
На Полтавщині безпритульний собака покусав чотирьох дітей та двох дорослих
08:20  14 листопада
На Донеччині мати 18 років зберігала тіло доньки у квартирі
UA | RU
UA | RU
14 листопада 2025, 14:35

На Харківщині жінка "зливала" дані про ЗСУ сину-росіянину

14 листопада 2025, 14:35
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Чугуївський міський суд Харківської області визнав жінку винною у незаконному поширенні інформації про місця перебування Збройних сил України. Відомо, що вона передавала дані своєму сину

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Протягом квітня та травня 2023 року жителька Вовчанська у телефонних розмовах розповідала сину (який є громадянином РФ) про місця розташування та розселення військовослужбовців ЗСУ. Також передавала дані вона в переписках.

За даними правоохоронців, у переписках видно, що чоловік намагається отримати інформацію про місця дислокації ЗСУ та обіцяє "надати гарні посади після перемоги Росії".

На суді жінка не визнала провину. За її словами, її син живе у РФ уже 7-9 років. Обвинувачена підтвердила, що син запитував, чи багато ЗСУ на їхній вулиці. При цьому адвокат просив не карати її суворо, і враховувати її похилий вік.

Суд призначив жінці покарання у вигляді позбавлення волі до восьми років.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі затримали місцевого жителя, який працював на російські спецслужби як коригувальник ударів. Чоловік отримував завдання збирати координати для наведення ракет та дронів на місто.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
агент рф суд Харківська область
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
На Хмельниччині підприємець хотів "заробити" на їжі для військових: хотів постачати військовим дешевше харчування
14 листопада 2025, 16:15
З початку року ДБР затримало майже 2 тис. осіб
14 листопада 2025, 16:13
На Волині затримали прикордонників, які допомагали чоловікам незаконно виїхати за кордон
14 листопада 2025, 16:04
Гуляйполе. Попрощайтесь із містом на Запорізькому напрямку
14 листопада 2025, 15:51
На Закарпатті засудили чоловіка, який у соцмережах розхвалював російських окупантів
14 листопада 2025, 15:35
На Буковині затримали правоохоронця, який "проводив" чоловіків лісними стежками до Румунії
14 листопада 2025, 15:29
У Києві правоохоронці затримали очільника політичної партії на хабарі у 160 00 доларів
14 листопада 2025, 15:12
Влада в ізоляції: як закон і суспільство втратили вплив
14 листопада 2025, 15:10
В Україні рекордно зросла кількість СЗЧ
14 листопада 2025, 14:51
На Харківщині майже 3 тисячі вакансій – хто потрібен і скільки платять
14 листопада 2025, 14:48
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Валерій Чалий
Всі блоги »