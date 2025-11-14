Ілюстративне фото

Чугуївський міський суд Харківської області визнав жінку винною у незаконному поширенні інформації про місця перебування Збройних сил України. Відомо, що вона передавала дані своєму сину

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Протягом квітня та травня 2023 року жителька Вовчанська у телефонних розмовах розповідала сину (який є громадянином РФ) про місця розташування та розселення військовослужбовців ЗСУ. Також передавала дані вона в переписках.

За даними правоохоронців, у переписках видно, що чоловік намагається отримати інформацію про місця дислокації ЗСУ та обіцяє "надати гарні посади після перемоги Росії".

На суді жінка не визнала провину. За її словами, її син живе у РФ уже 7-9 років. Обвинувачена підтвердила, що син запитував, чи багато ЗСУ на їхній вулиці. При цьому адвокат просив не карати її суворо, і враховувати її похилий вік.

Суд призначив жінці покарання у вигляді позбавлення волі до восьми років.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі затримали місцевого жителя, який працював на російські спецслужби як коригувальник ударів. Чоловік отримував завдання збирати координати для наведення ракет та дронів на місто.