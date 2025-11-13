Иллюстративное фото

Жителя Донецкой области будут судить за то, что он сражался на стороне РФ. Известно, что он участвовал в боях на Харьковском направлении

Об этом сообщает "Думка", передает RegoNews.

По данным следствия, после начала полномасштабной войны житель Донецкой области добровольно перешел на сторону россиян. Он вступил в состав незаконного вооруженного формирования РФ. В частности, прошёл военную подготовку и получил оружие.

Известно, что он был назначен пулеметчиком 1-го отделения 2-го взвода 2-й роты 3-го батальона 115-го комендантского полка так называемой ДНР. Это подразделение воевало против ВСУ на Харьковском, Донецком, Луганском и близлежащих направлениях. Кроме того, в 2022 году изменник обеспечивал огневое прикрытие оккупационных войск во время штурма населенных пунктов Харьковского района.

Сейчас мужчина находится в розыске. Харьковский районный суд будет судить его заочно.

