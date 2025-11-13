Ілюстративне фото

Жителя Донецької області будуть судити за те, що він воював на боці РФ. Відомо, що він брав участь у боях на Харківському напрямку

Про це повідомляє "Думка", передає RegoNews.

За даними слідства, після початку повномасштабної війни житель Донецької області добровільно перейшов на бік росіян. Він вступив до складу незаконного збройного формування РФ. Зокрема, пройшов військову підготовку та отримав зброю.

Відомо, що він був призначений кулеметником 1-го відділення 2-го взводу 2-ї роти 3-го батальйону 115-го комендантського полку так званої "ДНР". Цей підрозділ воював проти ЗСУ на Харківському, Донецькому, Луганському та прилеглих напрямках. Крім того, у 2022 році зрадник забезпечував вогневе прикриття окупаційних військ під час штурму населених пунктів Харківського району.

Зараз чоловік перебуває в розшуку. Харківський районний суд буде судити його заочно.

Нагадаємо, раніше агент РФ організовував підпали у Львівській та Волинській областях. Його діяльність була спрямована на квартири, де проживають українські військові та їхні родини, за завданням російських спецслужб.