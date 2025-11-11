Суд над російським командиром Дудуєвим у Харкові: деталі справи

Фото: "Думка"

У Харкові судове слухання справи проти 28-річного дагестанця Ахмеда Дудуєва, російського командира бойової машини, та двох інших окупантів виходить на завершальну стадію

Про це пише видання "Думка", передає RegioNews.

Усі троє обвинувачуються у вбивствах у травні 2022 року в Ізюмі на Харківщині. Вирок у спеціальному судовому провадженні заочно, за словами прокурора Миколи Гармаша, очікується у першій декаді 2026 року. Усім трьом загрожує довічне ув'язнення.

Чергове засідання Шевченківського райсуду Харкова відбулося 5 листопада, однак тривало лише 5 хвилин через відсутність свідків. Суд постановив вручити свідкам повістки для участі у наступному засіданні, призначеному на 12 листопада.

Обвинувачений Ахмед Дудуєв

Дудуєв разом із Дмитром Коновніним та Сергієм Резніком обвинувачується у двох убивствах цивільних – судового експерта Федора Здебського та підприємця Олега Салиги.

За даними слідства, обвинувачені викрадали та катували жертв, а тіла виявили у масових похованнях в Ізюмі.

Масове поховання в Ізюмі / Фото: "Думка"

Крім того, Дудуєву та командиру 27-ї механізованої бригади 1-ї танкової армії РФ Сергію Сафонову заочно повідомили про підозру у катуванні цивільних, у тому числі викраденого поліцейського. У разі доведення вини Дудуєву загрожує довічне позбавлення волі, а у справі про жорстоке поводження з цивільними – від 8 до 12 років ув’язнення.

Як і раніше, цивільна дружина Федора Здебського Валентина Курило, яка не пропускає жодного засідання, сподівається на те, що її чоловік може бути живим.

Утім, в коментарі кореспондентові "Думки" прокуратура спростувала цю версію. За даними прокуратури, справу про вбивство Здебського починала ще у 2022 році розслідувати окупаційна комендатура міста Ізюм.

Матеріали цього розслідування були виявлені в Ізюмі після деокупації, саме завдяки ним і вдалося вийти на Дудуєва та його ймовірних спільників. У справі, яку розпочали розслідувати росіяни, є висновок про загибель Здебського.

Тіло Федора Здебського

