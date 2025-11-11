11:27  11 листопада
На Сумщині в ДТП загинули троє людей, ще двоє постраждали
08:44  11 листопада
У Львові спалах кишкової інфекції в ліцеї: госпіталізовано 17 осіб
07:49  11 листопада
Трагічна ДТП на Рівненщині: 16-річний юнак збив чоловіка і загадково помер
UA | RU
UA | RU
11 листопада 2025, 11:34

Хотів "відрізати" від теплопостачання частину двох областей: СБУ затримала російського агента

11 листопада 2025, 11:34
Читайте также на русском языке
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Контррозвідка СБУ запобігла спробі росіян "відрізати" від теплопостачання частину домогосподарств Харківської та Полтавської областей

Про це передає RegioNews із посиланням на СБУ.

Затриманий агент російської воєнної розвідки (відомої як ГРУ), який готував підрив магістрального газопроводу на сході України.

Як встановило розслідування, ворожий агент мав закласти саморобну вибухівку біля вузлової ділянки газових ліній, що забезпечують теплопостачання обох регіонів.

Виконавцем злочину виявився безробітний харків’янин, який потрапив у поле зору окупантів, коли писав антиукраїнські коментарі у Телеграм-каналах. Там на нього вийшов бойовик так званого "спецназу ДНР", який воює проти України на східному фронті та співпрацює з російським ГРУ. За його інструкціями агент придбав складові для вибухівки та власноруч виготовив її. Для конспірації він облаштував підпільний "цех" у будинку своїх батьків у Берестинському районі Харківщини.

Контррозвідка СБУ поетапно задокументувала підривну діяльність агента та затримала його на фінальному етапі збирання бомби.

Під час обшуків у затриманого вилучили споряджену вибухівку, а також смартфон із доказами роботи на ворога.

Фігуранту оголосили підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 КК України (готування до вчинення теракту за попередньою змовою групою осіб). Вирішується питання про додаткову кваліфікацію його дій за фактом держзради.

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Київщині засудили ворожого агента, який вчиняв диверсії на об’єктах "Укрзалізниці" та готував теракт у ТЦК. За даними слідства, агентом виявився 25-річний безробітний з Бучанського району, якого завербували представники спецслужб РФ. Зловмисник проведе 15 років за ґратами.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
СБУ затримання Полтавська область Харківська область агент рф
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
На Закарпатті прикордонники викрили зловмисників, які за $30 тисяч намагались переправити чоловіків за кордон
11 листопада 2025, 14:11
НАБУ оголосило підозру Міндічу: в чому його звинувачують
11 листопада 2025, 13:55
Урядова криза: що буде далі
11 листопада 2025, 13:49
На Тернопільщині сталася смертельна ДТП за участю мікроавтобуса
11 листопада 2025, 13:49
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
11 листопада 2025, 13:34
У Києві чоловік через ревнощі напав з ножем на співмешканця дружини: що сталось
11 листопада 2025, 13:15
Корупція в енергетиці: НАБУ викрило керівника схеми у нових плівках
11 листопада 2025, 13:01
Галущенко співпрацює зі слідством – офіційна заява Мін'юсту
11 листопада 2025, 12:38
В Одесі затримали "товаришів", які вибивали з людей борги, яких не існувало
11 листопада 2025, 12:35
Росіяни заходять у Покровськ під покровом туману: у місті понад 300 окупантів
11 листопада 2025, 12:26
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »