Фото: СБУ

Про це передає RegioNews із посиланням на СБУ.

Затриманий агент російської воєнної розвідки (відомої як ГРУ), який готував підрив магістрального газопроводу на сході України.

Як встановило розслідування, ворожий агент мав закласти саморобну вибухівку біля вузлової ділянки газових ліній, що забезпечують теплопостачання обох регіонів.

Виконавцем злочину виявився безробітний харків’янин, який потрапив у поле зору окупантів, коли писав антиукраїнські коментарі у Телеграм-каналах. Там на нього вийшов бойовик так званого "спецназу ДНР", який воює проти України на східному фронті та співпрацює з російським ГРУ. За його інструкціями агент придбав складові для вибухівки та власноруч виготовив її. Для конспірації він облаштував підпільний "цех" у будинку своїх батьків у Берестинському районі Харківщини.

Контррозвідка СБУ поетапно задокументувала підривну діяльність агента та затримала його на фінальному етапі збирання бомби.

Під час обшуків у затриманого вилучили споряджену вибухівку, а також смартфон із доказами роботи на ворога.

Фігуранту оголосили підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 КК України (готування до вчинення теракту за попередньою змовою групою осіб). Вирішується питання про додаткову кваліфікацію його дій за фактом держзради.

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Київщині засудили ворожого агента, який вчиняв диверсії на об’єктах "Укрзалізниці" та готував теракт у ТЦК. За даними слідства, агентом виявився 25-річний безробітний з Бучанського району, якого завербували представники спецслужб РФ. Зловмисник проведе 15 років за ґратами.