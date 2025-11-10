Иллюстративное фото

Об этом RegioNews." rel="nofollow" target="_blank">сообщает "Думка", передает RegioNews.

В селе Хотимля Чугуевского района загорелся частный жилой дом и беседка. Огонь охватил около 200 квадратных метров. К ликвидации подключались подразделения ГСЧС и бойцы местной пожарной охраны.

Известно, что пострадал мужчина. Его госпитализировали медики.

Напомним, ранее в Буковеле на Прикарпатье вспыхнул пожар в гостинице в селе Поляница - подразделения ГСЧС эвакуировали почти 100 человек, хотя сначала сообщалось о 70 эвакуированных.