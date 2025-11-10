Ілюстративне фото

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

У селі Хотімля Чугуївського району загорівся приватний житловий будинок та альтанка. Вогонь охопив близько 200 квадратних метрів. До ліквідації долучались підрозділи ДСНС та бійці місцевої пожежної охорони.

Відомо, що постраждав чоловік. Його госпіталізували медики.

