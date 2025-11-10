На Харківщині загорівся житловий будинок: що відомо
У Харківській області рятувальники гасили житловий будинок. Пожежа сталась у селі Хотімля
Про це RegioNews." rel="nofollow" target="_blank">повідомляє "Думка", передає RegioNews.
У селі Хотімля Чугуївського району загорівся приватний житловий будинок та альтанка. Вогонь охопив близько 200 квадратних метрів. До ліквідації долучались підрозділи ДСНС та бійці місцевої пожежної охорони.
Відомо, що постраждав чоловік. Його госпіталізували медики.
Нагадаємо, раніше у Буковелі на Прикарпатті спалахнула пожежа в готелі в селі Поляниця – підрозділи ДСНС евакуювали майже 100 людей, хоча спочатку повідомлялося про 70 евакуйованих.
