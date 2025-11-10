17:39  10 листопада
На Україну насувається циклон з дощами і похолоданням
15:59  10 листопада
У Києві ДБР викрило правоохоронців, які намагались перепродати квартиру померлої людини
12:27  10 листопада
У Запоріжжі в лікарні стався вибух: постраждав пацієнт
10 листопада 2025, 14:55

На Харківщині загорівся житловий будинок: що відомо

10 листопада 2025, 14:55
У Харківській області рятувальники гасили житловий будинок. Пожежа сталась у селі Хотімля

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

У селі Хотімля Чугуївського району загорівся приватний житловий будинок та альтанка. Вогонь охопив близько 200 квадратних метрів. До ліквідації долучались підрозділи ДСНС та бійці місцевої пожежної охорони.

Відомо, що постраждав чоловік. Його госпіталізували медики.

Нагадаємо, раніше у Буковелі на Прикарпатті спалахнула пожежа в готелі в селі Поляниця – підрозділи ДСНС евакуювали майже 100 людей, хоча спочатку повідомлялося про 70 евакуйованих.

31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Українці можуть заробляти на власних генераторах: Мінцифри запустило нову ініціативу
10 листопада 2025, 17:54
СБУ викрила понад дві сотні священнослужителів УПЦ (МП), які працювали на Кремль
10 листопада 2025, 17:43
На Україну насувається циклон з дощами і похолоданням
10 листопада 2025, 17:39
У Львові потяг на смерть збив жінку
10 листопада 2025, 17:35
В Одесі чоловік відкрив вогонь по "шахедах" просто з балкона - відео
10 листопада 2025, 17:25
Наступного року в Україні з'являться двоповерхові пасажирські вагони
10 листопада 2025, 17:13
ДБР попередило хабарі чиновникам на понад 44 млн грн
10 листопада 2025, 16:55
Смертельна ДТП на Рівненщині: легковик вилетів на зустрічку на зіткнувся з вантажівкою
10 листопада 2025, 16:55
14 тисяч марок із Гітлером і свастикою: на кордоні з Польщею затримали контрабанду з нацистською символікою
10 листопада 2025, 16:40
На окупованому Запоріжжі росіяни відловлюють домашніх тварин заради хутра
10 листопада 2025, 16:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
