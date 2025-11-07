В Буковеле горит гостиница, эвакуировали около 100 человек

фото: ГСЧС

В Буковеле в Прикарпатье вспыхнул пожар. Подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидируют возгорание

Как передает RegioNews, об этом корреспонденту Укринформа подтвердили в пресс-службе управления ГСЧС в Ивано-Франковской области.

"К нам поступило сообщение о пожаре в Буковеле. Подразделения ГСЧС выехали на тушение", – сообщили спасатели.

Впоследствии стало известно, что в Прикарпатье, в селе Поляница, из-за пожара в гостинице эвакуировали 70 человек. Пострадавших нет.

Напомним, в Прикарпатье два человека отравились угарным газом. Происшествие случилось утром 5 ноября в селе Космач Косовского района.