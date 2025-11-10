Фото: Харьковский метрополитен

В понедельник утром, 10 ноября, Харьковский метрополитен временно остановил работу из-за проблем с энергоснабжением

Об этом сообщил официальный телеграмм-канал предприятия, передает RegioNews.

"В связи с проблемой с электроснабжением временно невозможно начать движение поездов по линиям метрополитена. Метрополитен работает в режиме укрытия. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно", – отметили в сообщении.

Работа наземного транспорта организована с учетом того, что метро временно не перевозит пассажиров.

Напомним, в ночь на 8 ноября россияне атаковали ракетой и дронам энергетические и газовые объекты в Харьковской области. В результате атаки погиб человек.