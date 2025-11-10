Фото: Харківський метрополітен

У понеділок вранці, 10 листопада, Харківський метрополітен тимчасово зупинив роботу через проблеми з енергопостачанням

Про це повідомив офіційний телеграм-канал підприємства, передає RegioNews.

"У зв’язку з проблемою з електропостачанням тимчасово неможливо розпочати рух поїздів лініями метрополітену. Метрополітен працює в режимі укриття. Про відновлення руху буде повідомлено додатково", – зазначили у повідомленні.

Роботу наземного транспорту організовано з урахуванням того, що метро тимчасово не перевозить пасажирів.

Нагадаємо, в ніч на 8 листопада росіяни атакували ракетою та дронам енергетичні та газові об'єкти в Харківській області. Внаслідок атаки загинула людина.