08:57  10 листопада
07:47  10 листопада
16:52  09 листопада
10 листопада 2025, 07:26

Харківське метро тимчасово не працює: в чому причина

10 листопада 2025, 07:26
Фото: Харківський метрополітен
У понеділок вранці, 10 листопада, Харківський метрополітен тимчасово зупинив роботу через проблеми з енергопостачанням

Про це повідомив офіційний телеграм-канал підприємства, передає RegioNews.

"У зв’язку з проблемою з електропостачанням тимчасово неможливо розпочати рух поїздів лініями метрополітену. Метрополітен працює в режимі укриття. Про відновлення руху буде повідомлено додатково", – зазначили у повідомленні.

Роботу наземного транспорту організовано з урахуванням того, що метро тимчасово не перевозить пасажирів.

Нагадаємо, в ніч на 8 листопада росіяни атакували ракетою та дронам енергетичні та газові об'єкти в Харківській області. Внаслідок атаки загинула людина.

