04 ноября 2025, 15:18

В Харькове таксиста оштрафовали на 5100 грн за отказ обслуживать на украинском языке

04 ноября 2025, 15:18
Фото: иллюстративное
Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская наложила на водителя штраф в размере 5100 гривен за грубое и пренебрежительное поведение

Об этом сообщает Офис языкового омбудсмена, передает RegioNews.

По словам Ивановской, нарушение предусмотрено статьей 188-52 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Кроме штрафа, она направила обращение в Национальную полицию, Службу безопасности Украины и центральный офис компании, где работал водитель.

Сервис такси ограничил доступ водителя к платформе на неопределенный срок и разослал всем сотрудникам обновленные требования обслуживать пассажиров на украинском языке.

Согласно статье 36 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", все виды пассажирского транспорта должны обслуживать людей на государственном языке, кроме случаев, когда пассажир настаивает на другом языке.

"Мы ожидаем ответа и от правоохранительных органов относительно правовой оценки высказываний водителя, которые могут иметь признаки оправдания действий государства-агрессора. Лица, которые пренебрежительно относятся к украинскому языку, к государственным символам и к самому государству Украина, должны ответить по закону. Мы не имеем права терпеть проявления языковой агрессии, за которыми стоит идеологический яд", – рассказала Елена Ивановская.

Напомним, в Кропивницком таксист напал на пассажирку после словесного конфликта в автомобиле. Инцидент произошел вечером 7 июня, когда водитель потребовал, чтобы женщины вышли из машины, и один из пассажиров получил физические повреждения.

