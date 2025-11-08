Фото из открытых источников

В компании Центренрго сообщили о приостановлении генерации всех трех станций. Это произошло после ночного обстрела

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Отмечается, что остановлена работа трех ТЭС. Это Углегорская, Трипольская и Змиевская. Последняя находится в Харьковской области. В компании сообщили, что будут восстанавливать поврежденные станции.

"Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту целили по тем же ТЭС, которые мы возобновили после сокрушительной атаки 2024 года. Не прошло и месяца от предыдущего удара и сегодня ночью, одновременно, враг гнал по всей нашей генерации. Мы остановились…Нын — нуль в генерации".

Напомним, что в воскресенье, 9 ноября, в Украине продолжатся ограничения электроэнергии. В Укрэнерго отмечали, что причиной являются удары российских войск по энергетическим объектам.