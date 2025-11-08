17:51  07 ноября
В Буковеле горит гостиница, эвакуировали около 100 человек
13:21  07 ноября
Выходные в Украине ожидаются туманными, облачными, но не холодными
10:55  07 ноября
В Днепре на улицах умирают собаки: что происходит
UA | RU
UA | RU
08 ноября 2025, 19:10

Отключение света 9 ноября: в Укрэнерго предупредили украинцев об ограничениях на воскресенье

08 ноября 2025, 19:10
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Из-за российских обстрелов в Украине 9 ноября будут действовать ограничения электроэнергии в большинстве регионов. Энергетики предупредил, какие будут действовать графики

Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.

Ограничения потребления электроэнергии в Украине в воскресенье, 9 ноября, будут такими:

  • графики почасовых отключений – с 00:00 до 23:59 – объемом от 2 до 4 очередей;
  • графики ограничения мощности – с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей.

"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", - призывают граждан энергетики.

Напомним, ранее эксперты говорили, что на следующий год в Украине могут вырасти тарифы на электроэнергию для населения. В частности, это объясняют необходимостью восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Укрэнерго электроэнергия отключение
В Минэнерго объяснили, как Украина защищает энергетические объекты от российских дронов
05 ноября 2025, 22:20
Все новости »
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
В Запорожском направлении россияне отдают своих в рабство своих же солдат, которые не хотят идти в штурмы
08 ноября 2025, 19:30
Удар по многоэтажке в Днепре: количество жертв возросло
08 ноября 2025, 18:45
Погибший и десять раненых: в Харьковской области продолжаются работы на месте ночной атаки
08 ноября 2025, 18:20
Смертельное ДТП в Запорожье: пенсионера сбили насмерть и скрылся, что известно
08 ноября 2025, 17:45
Работа пунктов пропуска: украинские пограничники сделали заявление
08 ноября 2025, 16:30
На Черниговщине судили мужчину, который отчитывался россиянам о расстановке блокпостов
08 ноября 2025, 15:50
В Днепре из-под завалов дома после атаки достали собаку
08 ноября 2025, 15:00
Въезд и выезд из Украины полностью закрыт: что происходит - заявление пограничников
08 ноября 2025, 14:30
Во Львове водитель иномарки сбил пенсионерку
08 ноября 2025, 13:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Игорь Луценко
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »