Отключение света 9 ноября: в Укрэнерго предупредили украинцев об ограничениях на воскресенье
Из-за российских обстрелов в Украине 9 ноября будут действовать ограничения электроэнергии в большинстве регионов. Энергетики предупредил, какие будут действовать графики
Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.
Ограничения потребления электроэнергии в Украине в воскресенье, 9 ноября, будут такими:
- графики почасовых отключений – с 00:00 до 23:59 – объемом от 2 до 4 очередей;
- графики ограничения мощности – с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей.
"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", - призывают граждан энергетики.
Напомним, ранее эксперты говорили, что на следующий год в Украине могут вырасти тарифы на электроэнергию для населения. В частности, это объясняют необходимостью восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры.