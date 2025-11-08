Фото из открытых источников

Из-за российских обстрелов в Украине 9 ноября будут действовать ограничения электроэнергии в большинстве регионов. Энергетики предупредил, какие будут действовать графики

Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.

Ограничения потребления электроэнергии в Украине в воскресенье, 9 ноября, будут такими:

графики почасовых отключений – с 00:00 до 23:59 – объемом от 2 до 4 очередей;

графики ограничения мощности – с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей.

"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", - призывают граждан энергетики.

Напомним, ранее эксперты говорили, что на следующий год в Украине могут вырасти тарифы на электроэнергию для населения. В частности, это объясняют необходимостью восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры.