08 листопада 2025, 20:55

На Харківщині повністю зупинилась робота ТЕС: що відомо

08 листопада 2025, 20:55
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У компанії Центренрго повідомили про зупинення генерації всіх трьох станцій. Це сталось після нічного обстрілу

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Зазначається, що зупинена робота трьох ТЕС. Це Вуглегірська, Трипільська та Зміївська. Остання розташована у Харківській області. У компанії повідомили, що будуть відновлювати пошкоджені станції.

"Небачена раніше кількість ракет та незліченна кількість дронів, які по кілька штук на хвилину цілили по тих самих ТЕС, які ми відновили після нищівної атаки 2024 року. Не минуло й місяця від попереднього удару і сьогодні вночі, одночасно, ворог гатив по всій нашій генерації. Ми зупинилися…Нині — нуль генерації. Нуль", - зазначили в Центренрго.

Нагадаємо, що у неділю, 9 листопада, в Україні продовжаться обмеження електроенергії. В Укренерго зазначали, що причиною є удари російських військ по енергетичних об'єктах.

