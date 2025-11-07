Безпечне навчання: Харківщина та міжнародні партнери будують підземні школи для дітей

Фото: Харківська ОВА

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.

Начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов разом із Міністром освіти і науки Оксеном Лісовим оглянули діючі протирадіаційні укриття та хід будівництва підземних шкіл у Харківській області.

Наразі у регіоні зводиться 38 підземних шкіл у межах державної програми "Школа офлайн", ще 7 проєктів реалізуються за підтримки міжнародних партнерів.

Завдяки цьому понад 40 тисяч дітей зможуть повернутися до очного або змішаного навчання у безпечних умовах.

"Харківщина – беззаперечний лідер в Україні за кількістю таких об’єктів. Безпечна освіта – це наша стратегічна мета. Навіть під постійними обстрілами ми створюємо умови, у яких діти Харківської області можуть навчатися і розвиватися", – підкреслив Олег Синєгубов.

Міністр освіти Оксен Лісовий додав, що програма "Школа офлайн" та участь міжнародних донорів створюють умови для розвитку безпечної та якісної освіти для українських дітей.

Нагадаємо, Харківщина формує нову модель безпечного розвитку освіти та медицини завдяки підтримці ЮНІСЕФ та інших міжнародних партнерів. Також ведеться робота над створенням підземної обласної лікарні, реабілітаційного центру для дітей та ветеранів, а також сучасної онкологічної лікарні.