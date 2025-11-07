14:10  07 листопада
У Києві школяр вистрибнув із вікна третього поверху після сварки з дівчиною
13:21  07 листопада
Вихідні в Україні очікуються туманними, хмарними, проте не холодними
10:55  07 листопада
У Дніпрі на вулицях вмирають собаки: що відбувається
UA | RU
UA | RU
07 листопада 2025, 14:23

Безпечне навчання: Харківщина та міжнародні партнери будують підземні школи для дітей

07 листопада 2025, 14:23
Читайте также на русском языке
Фото: Харківська ОВА
Читайте также
на русском языке

Міжнародні партнери допомагають Харківщині будувати підземні школи для безпечного навчання дітей

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.

Начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов разом із Міністром освіти і науки Оксеном Лісовим оглянули діючі протирадіаційні укриття та хід будівництва підземних шкіл у Харківській області.

Наразі у регіоні зводиться 38 підземних шкіл у межах державної програми "Школа офлайн", ще 7 проєктів реалізуються за підтримки міжнародних партнерів.

Завдяки цьому понад 40 тисяч дітей зможуть повернутися до очного або змішаного навчання у безпечних умовах.

"Харківщина – беззаперечний лідер в Україні за кількістю таких об’єктів. Безпечна освіта – це наша стратегічна мета. Навіть під постійними обстрілами ми створюємо умови, у яких діти Харківської області можуть навчатися і розвиватися", – підкреслив Олег Синєгубов.

Міністр освіти Оксен Лісовий додав, що програма "Школа офлайн" та участь міжнародних донорів створюють умови для розвитку безпечної та якісної освіти для українських дітей.

Нагадаємо, Харківщина формує нову модель безпечного розвитку освіти та медицини завдяки підтримці ЮНІСЕФ та інших міжнародних партнерів. Також ведеться робота над створенням підземної обласної лікарні, реабілітаційного центру для дітей та ветеранів, а також сучасної онкологічної лікарні.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Синєгубов Олег Васильович освіта діти Харківська область Харківська ОВА підтримка міжнародні партнери підземна школа прифронтові території
Гранти та робочі місця: на Харківщині обговорили підтримку бізнесу
07 листопада 2025, 12:39
Новий старт для ветеранів Харківщини: як розпочати власну справу
07 листопада 2025, 11:56
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Дніпровський шахрай ошукав дівчат майже на 200 тис. грн на онлайн-кредитах
07 листопада 2025, 15:15
ДБР розслідує майже 3 тисячі справ щодо злочинів проти національної безпеки України
07 листопада 2025, 15:12
Зима близько: як Запоріжжя готується до опалювального сезону та блекаутів
07 листопада 2025, 15:10
На Рівненщині 31-річний чоловік наніс тяжкі травми батьку: суд обрав запобіжний захід
07 листопада 2025, 15:07
У Кіровоградській області чоловіку повідомлено про підозру за антисемітські пости в соцмережах
07 листопада 2025, 14:51
Про комунікаційний скандал стосовно візиту Джолі до Херсона
07 листопада 2025, 14:51
Директор одеського оборонного підприємства намагався приховати 5 млн грн податків
07 листопада 2025, 14:35
У Києві школяр вистрибнув із вікна третього поверху після сварки з дівчиною
07 листопада 2025, 14:10
У Києві попрощалися з Костянтином Гузенком – військовослужбовцем морської піхоти
07 листопада 2025, 13:57
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Ігор Луценко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »