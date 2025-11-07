11:13  07 листопада
На Чернігівщині п'яний депутат травмував поліцейського під час втечі
07 листопада
У Дніпрі на вулицях вмирають собаки: що відбувається
07 листопада
У Рівному під час пожежі загинув 4-річний хлопчик
07 листопада 2025, 11:56

Новий старт для ветеранів Харківщини: як розпочати власну справу

07 листопада 2025, 11:56
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Ветерани, підприємці та представники громад Харківщини матимуть змогу ознайомитися з актуальними напрямами розвитку бізнесу, отримати практичні навички, цінні рекомендації від експертів для запуску власної справи та повернення до мирного життя після служби. Усе це стане можливим завдяки онлайн-конференції BLOOM

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.

Учасники заходу зможуть ознайомитися із:

  • сучасним станом ветеранського підприємництва в Україні та викликами, що стоять перед ветеранською спільнотою;
  • доступними можливостями для тих, хто повернувся з військової служби і прагне розвивати власну справу;
  • підтримкою підприємців у прифронтових регіонах та відновленням бізнесу;
  • програмою BLOOM ("Створення засобів для існування та можливостей для оптимізованих ринків") та тим, як вона допомагає ветеранам започаткувати або розширити бізнес.

Захід відбудеться 11 листопада о 11:00 онлайн. Запрошення на зустріч надійде після реєстрації за посиланням..

Довідка: програму BLOOM реалізує ГО "Вест Юкрейн Діджитал" за фінансової підтримки уряду Великої Британії через UK aid.

BLOOM впроваджується консорціумом, до якого входять Mercy Corps, International Rescue Committee (IRC), Swisscontact та Право на захист (R2P).

Нагадаємо, мешканці Харківської області з 2026 року матимуть можливість отримувати більші державні мікрогранти для заснування чи розвитку власного бізнесу в межах програми "Власна справа". Окрім того, для військових і сімей учасників бойових дій передбачені спеціальні умови.

