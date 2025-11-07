Фото: полиция

В октябре количество ДТП в Харьковской области возросло на 10%. За месяц зафиксированы 295 аварий, из них 78 – с пострадавшими. Погибли 14 человек, еще 95 получили травмы

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Более 70% ДТП с пострадавшими произошли из-за превышения скорости. Среди других причин – несоблюдение безопасной дистанции и нарушение правил обгона. Чаще всего аварии с пострадавшими случались в выходные – субботу и воскресенье.

За десять месяцев 2025 года в области произошли 2316 ДТП, из них 595 – с пострадавшими. В общей сложности погибли 90 человек, травмированы 757 человек.

Отмечается, что с начала года произошли 73 ДТП с участием несовершеннолетних, погибли 3 ребенка, 88 – травмированы.

Полиция призывает всех участников дорожного движения быть максимально внимательными и ответственными.

Напомним, 21 октября на Харьковщине в ДТП погибла 35-летняя женщина. Пострадали трое, среди них семилетний ребенок.