На Харківщині в жовтні ДТП побільшало на 10%: 14 загиблих, 95 травмованих

Фото: поліція

У жовтня кількість ДТП на Харківщині зросла на 10%. За місяць зафіксовано 295 аварій, із них 78 – з постраждалими. Загинули 14 людей, ще 95 дістали травми

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Понад 70% ДТП із потерпілими сталися через перевищення швидкості. Серед інших причин – недотримання безпечної дистанції та порушення правил обгону. Найчастіше аварії з потерпілими траплялися у вихідні – суботу та неділю.

За десять місяців 2025 року в області сталися 2316 ДТП, із них 595 – з потерпілими. Загалом загинули 90 людей, травмовано 757.

Зазначається, що із початку року сталися 73 ДТП за участю неповнолітніх, загинули 3 дитини, 88 – травмовані.

Поліція закликає всіх учасників дорожнього руху бути максимально уважними та відповідальними.

Нагадаємо, 21 жовтня на Харківщині в ДТП загинула 35-річна жінка. Постраждали троє, серед них – семирічна дитина.