08:08  07 листопада
Маскував наркотики під чай: у Києві затримали 23-річного наркокур'єра
07:36  07 листопада
У Рівному під час пожежі загинув 4-річний хлопчик
02:50  07 листопада
Акторка Катерина Кузнецова зізналась, чи стане новою "Холостячкою"
UA | RU
UA | RU
07 листопада 2025, 08:28

На Харківщині за жовтень сталися майже 300 ДТП: 14 загиблих, 95 травмованих

07 листопада 2025, 08:28
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

У жовтня кількість ДТП на Харківщині зросла на 10%. За місяць зафіксовано 295 аварій, із них 78 – з постраждалими. Загинули 14 людей, ще 95 дістали травми

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Понад 70% ДТП із потерпілими сталися через перевищення швидкості. Серед інших причин – недотримання безпечної дистанції та порушення правил обгону. Найчастіше аварії з потерпілими траплялися у вихідні – суботу та неділю.

За десять місяців 2025 року в області сталися 2316 ДТП, із них 595 – з потерпілими. Загалом загинули 90 людей, травмовано 757.

Зазначається, що із початку року сталися 73 ДТП за участю неповнолітніх, загинули 3 дитини, 88 – травмовані.

Поліція закликає всіх учасників дорожнього руху бути максимально уважними та відповідальними.

На Харківщині в жовтні ДТП побільшало на 10%: 14 загиблих, 95 травмованих
На Харківщині в жовтні ДТП побільшало на 10%: 14 загиблих
На Харківщині в жовтні ДТП побільшало на 10%

Нагадаємо, 21 жовтня на Харківщині в ДТП загинула 35-річна жінка. Постраждали троє, серед них – семирічна дитина.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харківська область події аварія ДТП загиблі постраждалі
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
На фронті бракує людей: офіційно за місяць з армії втекли понад 21 тисяча військових
07 листопада 2025, 09:27
Операція "Мігрант": скільки нелегалів виявили по всій Україні
07 листопада 2025, 09:24
Сили ППО вночі знешкодили 94 зі 128 російських дронів: є влучання на 11 локаціях
07 листопада 2025, 09:13
Автівка влетіла у магазин на Київщині: у крові водія алкоголь перевищував норму у 9 разів
07 листопада 2025, 08:57
Росіяни знову атакували енергетику Одещини: виникли пожежі
07 листопада 2025, 08:50
Посол України відреагував на зняття прапора з парламенту Чехії
07 листопада 2025, 08:49
У Рівному з триметрового рову рятувальники дістали тіло чоловіка
07 листопада 2025, 08:40
Після нічної атаки дронів РФ у Чугуєві спалахнули масштабні пожежі
07 листопада 2025, 08:37
Росіяни обстріляли Нікопольщину на Дніпропетровщини: є пошкодження
07 листопада 2025, 08:19
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Всі блоги »