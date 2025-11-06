Наліт російських дронів на Богодухів на Харківщині: уже 5 постраждалих

Фото: Харківська ОВА

Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки дронів на місто Богодухів зросла до п'яти

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За уточненою інформацією, постраждали 33-річна та 53-річна жінки, а також 10-річна дівчинка – у них діагностовано гостру реакцію на стрес. 43-річний чоловік отримав вибухову травму і був госпіталізований.

Крім того, до лікарів звернувся 18-річний хлопець із гострою реакцією на стрес.

За словами Синєгубова, ворожий удар пошкодив двоповерховий житловий будинок і гараж.

Також один із безпілотників влучив у складську будівлю, де зберігалися зернові культури, внаслідок чого спалахнула пожежа.

На місці працюють підрозділи ДСНС.

Нагадаємо, ввечері 5 листопада окупанти атакували дронами Богодухів у Харківській області. Було відомо, що внаслідок атаки постраждали четверо людей, зокрема дитина.