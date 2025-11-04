Фото из открытых источников

В Харьковской области у 79-летней женщины произошел острый инфаркт. Врачи, к счастью, смогли спасти ей жизнь

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Это произошло 2 ноября. Медикам сообщили о 79-летней жительнице Краснокутска. У нее диагностировали острый инфаркт миокарда без подъема сегмента ST, повлекшего клиническую смерть.

Бригада №1502 в составе парамедиков Юрия Древаля, Андрея Ханина и ЭМТ Николая Стойко провела реанимационные мероприятия. Благодаря действиям врачей сердце пациентки снова начало биться.

Сейчас ее доставили в больницу для дальнейшего лечения.

