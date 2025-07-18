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18 июля 2025, 19:25

В Днепре врачи спасли ногу военному после 10 лет боли

18 июля 2025, 19:25
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Фото из открытых источников
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В Днепре медики провели для военной операции. Оказалось, что в кость вросла металлическая спица

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

После 10 лет боли боец из Харькова вернулся в строй благодаря операции. В Днепре медики удалили вросшую в кость спицу. Боец Олег имел вросший металлический предмет, который через десять лет начал причинять боль. Он надеется теперь вернуться в службу и продолжить обучение.

Операцию провели в одной из городских больниц Днепра. Благодаря работе медиков мужчина получил шанс вернуться в службу.

Во время учений в 2015 году Олег сломал ногу, и врачи установили пластину и спицу. Сначала это казалось этапом восстановления, но затем из-за роста физической нагрузки нога стала регулярно болеть. При повторном обследовании стало ясно, что спица вросла в кость, вызывая хронические боли. Срочное ее удаление стало единственным вариантом.

"Пациент поступил с хроническими болями в нижней конечности, которые участились из-за физических нагрузок. Обнаружили, что спица, установленная более десяти лет назад, вросла в кость. Ее нельзя было держать так долго. Провели операцию. Сейчас состояние стабильное, но нужно еще несколько недель реабилитации", - рассказал хирург.

После операции Олег рассказал, что хочет вернуться в службу, а также пройти новую учебу. В ближайшее время он отправится на реабилитацию.

Напомним, ранее харьковские медики спасли женщину после клинической смерти. У 66-летней местной жительницы произошел острый инфаркт миокарда, повлекший клиническую смерть. Благодаря оперативной реакции врачей сейчас женщина уже в стабильном состоянии.

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