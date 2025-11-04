Фото з відкритих джерел

На Харківщині у 79-річної жінки стався гострий інфаркт. Лікарі, на щастя, змогли врятувати їй життя

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Це сталось 2 листопада. Медикам повідомили про 79-річну жительку Краснокутська. У неї діагностували гострий інфаркт міокарда без підйому сегмента ST, який спричинив клінічну смерть.

Бригада №1502 у складі парамедиків Юрія Древаля, Андрія Ханіна та ЕМТ Миколи Стойки провела реанімаційні заходи. Завдяки діям лікарів серце пацієнтки знову почалось битися.

Зараз її доставили до лікарні для подалього лікування.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі медики провели операцію військовому. Виявилось, що в кістку вросла спиця. Через десять років металевий предмет почав завдавати болю. Тепер, після вдалої операції, військовий сподівається повернутися до служби.