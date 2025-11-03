Фото: Нацполіція

У Харкові будуть судити лікарку, яка підробляла медичні довідки. Відомо про щонайменше 19 її клієнтів

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Колишня посадовиця лікарні допомагала чоловіками ухилятися від мобілізації. У період із липня 2022 по березень 2023 року лікарка організувала схему: вона підробляла медичні документи. Зокрема, акти огляду, карти пацієнтів та виписки, до яких вносила фіктивні діагнози тяжких неврологічних хвороб.

Таким чином, вона створювала підстави для оформлення групи інвалідності, що дозволяло зняти чоловіків із військового обліку та визнати непридатними до служби. При цьому жоден з її 19 клієнтів навіть не проходив обстеження.

"Наразі обвинувальний акт передали до Шевченківського районного суду міста Харкова", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті викрили адвоката, який під час консультації переконав клієнта скористатись незаконною схемою отримання відстрочки від мобілізації. Він запропонував оформити фіктивне опікунство над особою з інвалідності. У розмовах з дружиною "клієнта" він просив 7 тисяч доларів за свої послуги.