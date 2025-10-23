21:22  23 жовтня
Синоптикиня попередила про різку зміну погоди в Україні
13:48  23 жовтня
Київ готується до найважчого опалювального сезону за час війни – Кличко
13:35  23 жовтня
На окупованому Запоріжжі дітей змушують співати гімн РФ
UA | RU
UA | RU
23 жовтня 2025, 19:45

Коригувальниця з Харкова захотіла на обмін в РФ: як суд покарав агентку РФ

23 жовтня 2025, 19:45
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Київський районний суд міста Харкова за державну зраду засудив жінку за державну зраду. Вона обіцяла визнати провину, якщо їй дадуть гарантії обміну до РФ

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Відомо, що жінка в лютому-березні 2025 року переписувалась із представником РФ. Їй далі завдання збирати інформацію про місця дислокації українських військових. За даними слідства, було щонайменше шість випадків, коли вона виїздила за вказаними їй адресами, оглядала місцевість і писала, що там бачила.

14-15 лютого 2025-го коригувальниця двічі приїздила до території поблизу міжнародного аеропорту "Харків". Зокрема, жінка виготовила письмову розписку щодо згоди на співробітництво з представниками РФ і надіслала її фото кураторові.

Спочатку жінка визнавала свою провину, а потім вже стала все заперечувати. Зокрема, вона говорила, що визнає вину, якщо суд дасть гарантію на її обмін до Росії. Зрештою, від дачі показань обвинувачена категорично відмовилась.

Суд врешті засудив її до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі затримали місцевого жителя, який працював на російські спецслужби як коригувальник ударів. Чоловік отримував завдання збирати координати для наведення ракет та дронів на місто.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
коригувальник агент рф суд
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
У Харкові відбудували пошкоджену росіянами школу
23 жовтня 2025, 22:11
В Україні запрацювала програма для підтримки батьків
23 жовтня 2025, 21:59
Рішенням Зеленського Одесу – мільйонне місто фактично позбавили місцевого самоврядування
23 жовтня 2025, 21:54
Стало відомо, чому Трамп запровадив санкції проти РФ саме зараз
23 жовтня 2025, 21:49
На Київщині жінка загинула під колесами потяга
23 жовтня 2025, 21:45
Міносвіти готує зміни до правил вступу у 2026 році
23 жовтня 2025, 21:41
Синоптикиня попередила про різку зміну погоди в Україні
23 жовтня 2025, 21:22
"Мандрівка" за 10 тисяч доларів: на Буковині викрили ділка, який заробляв на ухилянтах
23 жовтня 2025, 21:20
На Запоріжжі окупанти атакували пожежну машину FPV-дроном: постраждав рятувальник
23 жовтня 2025, 21:12
У Дніпрі пара продавала наркотики: ховали заборонені речовини в розетках
23 жовтня 2025, 20:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Всі блоги »