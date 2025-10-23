Ілюстративне фото

Київський районний суд міста Харкова за державну зраду засудив жінку за державну зраду. Вона обіцяла визнати провину, якщо їй дадуть гарантії обміну до РФ

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Відомо, що жінка в лютому-березні 2025 року переписувалась із представником РФ. Їй далі завдання збирати інформацію про місця дислокації українських військових. За даними слідства, було щонайменше шість випадків, коли вона виїздила за вказаними їй адресами, оглядала місцевість і писала, що там бачила.

14-15 лютого 2025-го коригувальниця двічі приїздила до території поблизу міжнародного аеропорту "Харків". Зокрема, жінка виготовила письмову розписку щодо згоди на співробітництво з представниками РФ і надіслала її фото кураторові.

Спочатку жінка визнавала свою провину, а потім вже стала все заперечувати. Зокрема, вона говорила, що визнає вину, якщо суд дасть гарантію на її обмін до Росії. Зрештою, від дачі показань обвинувачена категорично відмовилась.

Суд врешті засудив її до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі затримали місцевого жителя, який працював на російські спецслужби як коригувальник ударів. Чоловік отримував завдання збирати координати для наведення ракет та дронів на місто.