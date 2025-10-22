13:40  22 жовтня
На Закарпатті затримали чоловіка, який погрожував людям гвинтівкою
09:30  22 жовтня
У Green Gray назвали причину смерті Андрія Дизеля Яценка
07:28  22 жовтня
Момент прильоту "Італмаса" у Сумах потрапив на відео
22 жовтня 2025, 17:55

Він уже не дихав: у Харкові лікарі врятували життя чоловіка після клінічної смерті

22 жовтня 2025, 17:55
Фото з відкритих джерел
Бригада екстреної медичної допомоги провела успішну реанімацію чоловіка. Відомо, що сталась клінічна смерть

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Парамедики №213 відновили серцебиття чоловіка після клінічної смерті. Це сталось увечері 20 жовтня, коли надійшов екстрений виклик до 67-річного жителя Харкова. У чоловіка настала клінічна смерть через пароксизм надшлуночкової тахікардії — раптове порушення серцевого ритму, що може призвести до зупинки серця.

Медики оперативно провели реанімаційні заходи та змогли відновити серцево-легеневу діяльність пацієнта.

Після того як стан чоловіка стабілізували, його госпіталізували до лікарні.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі медики провели операцію військовому. Виявилось, що в кістку вросла спиця. Через десять років металевий предмет почав завдавати болю. Тепер, після вдалої операції, військовий сподівається повернутися до служби.

