20 жовтня 2025, 19:39

Харківщина змінює систему повітряної тривоги: що потрібно знати мешканцям області

20 жовтня 2025, 19:39
Фото: ілюстративне
Сигнал повітряної тривоги тепер звучатиме для громад у межах 150 км від носіїв керованих авіабомб (КАБ), якщо виникатиме загроза авіаційного удару. Раніше сигнал сповіщав лише громади у 100 км від потенційного удару

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Зміни пов'язані з недавнім авіаударом по Лозовій 18 жовтня, коли КАБ подолав приблизно 140 км і впав на житловий сектор, що стало рекордною відстанню для Харківщини.

"У нас були випадки, коли КАБи перелітали місто Харків, однак таку відстань, більше 140 кілометрів – ще таких випадків не було. Плюс у тому, що він не точний, але мінус, що страждають цивільні: було влучання в цивільний будинок, постраждали люди", – розповів Олег Синєгубов.

За інформацією місцевої влади, у Лозовій постраждали близько 47 будинків та близько 140 мешканців. Двоє жінок отримали осколкові поранення і переломи, їх госпіталізували. Також КАБ влучив на територію приватного підприємства з металообробки, проте обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, у Силах оборони України відбулися структурні зміни, внаслідок яких створено нове Угруповання Об'єднаних сил. Генерал-майор Михайло Драпатий очолить його роботу на Харківщині, після попередніх керівних посад у ОСУВ "Хортиця" та "Дніпро".

