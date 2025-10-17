Ілюстративне фото

У Харківській області місцеві жителі та переселенці зможуть отримати грант на розвиток власного бізнесу. Стало відомо, які умови до проєктів

Про це повідомляє Харківський обласний центр зайнятості, передає RegioNews.

Вимушено переміщені особи та місцеві жителі Харківської області з вразливих категорій можуть отримати фінансову допомогу. Йдеться про підтримку у відновлені або започаткування власної справи з метою метою розширення можливостей для заробітку в межах Програми BLOOM: "Створення засобів для існування та можливостей для оптимізованих ринків", яка впроваджується громадською організацією "Центр зайнятості Вільних людей".

Розмір гранту становить від 1 000 до 5 000 доларів у гривневому еквіваленті за актуальним курсом НБУ. Остаточна сума залежатиме від типу бізнесу, фінансових потреб та спроможностей конкретного учасника/ці проєкту. Ці гроші можна буде витратити на закупівлю обладнання або інших матеріалів, товарів необхідних для ведення власної справи.

Взяти участь в проєкті та отримати фінансову підтримку зможуть члени нефермерських домогосподарств, які проживають на території Харківської області, та планують підвищити свій дохід за допомогою власної справи або мікробізнесу.

Заявки на отримання фінансової допомоги прийматимуться у дві хвилі, дедлайн першої хвилі подачі до 30 листопада 2025 року. Анкету можна заповнити за посиланням.

Ключовий критерій відбору — це приналежність до однієї зі спільнот, яка може стикатися із соціальними та/або економічними бар’єрами. Зокрема, проєкт спрямовано на підтримку домогосподарств, постраждалих від війни, людей з інвалідністю, етнічних спільнот (зокрема ромів), ЛГБТІК+, малозабезпечених, ветеранів, жінок, які очолюють домогосподарства, багатодітних родин та домогосподарств з одним годувальником.

Також важливо чітко аргументувати необхідність отримання допомоги, мати реалістичну бізнес-ідею, бути спроможним реалізувати цю ідею, розуміти ринку збуту та клієнтського потоку.

Які участі:

заповнення онлайн-анкети,

проходження онлайн-інтервʼю,

онлайн або офлайн візит в місце здійснення підприємницької діяльності учасника/ці,

участь у відбірковому комітету,

отримання допомоги,

проходження моніторингу,

постпідтримка учасників.

"Постпідтримка учасників відбуватиметься у форматі групових консультацій, під час яких вони зможуть обмінюватися досвідом, отримувати поради та підтримку на шляху їх самозайнятості. Учасники матимуть змогу обговорювати бізнес-ідеї, ділитися практичними кейсами, отримувати зворотний зв’язок, а також знайомитися з можливостями для розвитку власної справи. Такі консультації сприятимуть підвищенню мотивації, взаємодопомозі та формуванню спільноти однодумців", - зазначили в центрі зайнятості.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ветерани з Харківської області та інших регіонів можуть отримати грант від держави. Йдеться про фінансову допомогу на власну справу.