Росіяни зруйнували агрофірму на Харківщині

фото: Андрій Дикун

Як передає RegioNews, про це повідомив голова Всеукраїнської Аграрної Ради (ВАР) Андрій Дикун.

Внаслідок атаки РФ на підприємстві було знищено сім складів, бензовози та сільськогосподарську техніку.

"Працювати на прифронтових територіях – справжній виклик. Саме ці підприємства залишаються опорою для місцевих громад і першими потребують державної підтримки", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Харківщині продовжують евакуювати людей із небезпечних прифронтових населених пунктів. Тих, хто хоче евакуюватися, закликають звертатися до відділень поліції або за номерами: 0-800-33-92-91 та 102.