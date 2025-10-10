Фото: kharkivoda.gov.ua

Заступник Міністра охорони здоров’я України Едем Адаманов, заступниця начальника Харківської ОВА Олена Логвинова та міністерка охорони здоров’я Литовської Республіки Марія Якубаускене відвідали низку медичних закладів регіону. Зокрема, йдеться про Обласний центр онкології.

Делегація ознайомилась з результатами реконструкції приймально-діагностичного відділення ОКЛ, яке нещодавно оновили в межах комплексної модернізації. У медичному закладі встановили сучасне комп'ютерне обладнання. Зокрема, це комп’ютерний томограф на 256 зрізів, новітній МРТ-апарат та ангіограф для діагностики й лікування судинних патологій.

"Питання забезпечення мешканців регіону якісною та доступною медичною допомогою перебуває на особистому контролі начальника ХОВА Олега Синєгубова. Ми послідовно працюємо над створенням сучасної системи охорони здоров’я, щоб кожен житель Харківщини міг отримати необхідну допомогу, не виїжджаючи за межі області", - каже заступниця начальника ХОВА Олена Логвинова.

Делегація також відвідала Дергачівську громаду. Під час зустрічі з міжнародними партнерами говорили про подальшу співпрацю, спрямовану на забезпечення жителів громади якісними медичними послугами та покращення матеріально-технічної бази місцевих закладів охорони здоров’я.

Зокрема, йдеться про Обласний центр онкології. До середини жовтня там планують завершити підготовчі роботи для встановлення нового лінійного прискорювача, а наприкінці місяця очікується постачання самого обладнання.

Це буде перший на Харківщині апарат, з яким можна буде проводити високоточну променеву терапію відповідно до найсучасніших медичних стандартів. Таким чином, пацієнти, які потребують лікування онкологічних захворювань, зможуть отримувати необхідну допомогу без виїзду за межі регіону.

"Пацієнти, які борються з онкологією, незважаючи на повномасштабну війну, мають отримувати лікування безперервно, у належних умовах та із застосуванням сучасних технологій. Будівництво нового Обласного центру онкології — це нагальна потреба. Реалізація проєкту дасть змогу створити додаткові ліжко-місця, оснастити Центр сучасним діагностичним обладнанням і залучити до роботи в регіоні кваліфікованих фахівців, забезпечивши їх належними умовами праці", - зазначив заступник Міністра охорони здоров’я України Едем Адаманов.

