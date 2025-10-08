11:57  08 жовтня
Завод хумусу в Україні призупинив виробництво через атаку РФ
11:12  08 жовтня
За "жарт" із замінуванням суду житель Києва отримав три роки тюрми
08:57  08 жовтня
На Полтавщині в квартирі знайшли мертвою 12-річну дівчинку
08 жовтня 2025, 13:35

На Харківщині лікарі повторно запустили серце жінки

08 жовтня 2025, 13:35
Фото з відкритих джерел
Бригада екстреної меддопомоги провела успішну реанімацію жінки після того, як у неї настала клінічна смерть. Тепер жінку госпіталізували

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Бригада екстреної меддопомоги провела успішну реанімацію жінки після того, як у неї настала клінічна смерть. Зазначається, що коли медики прибули на виклик, 65-річна пацієнтка втратила свідомість через гостру недостатність. Через це її серце зупинилось.

Лікар Олександр Чепко, парамедик Нікіта Дегтярьов та ЕМТ Канан Аббасов оперативно розпочали реанімаційні заходи. Завдяки цьому роботу серця вдалось відновити.

Стан жінки стабілізували. Тепер її госпіталізували для подальшого лікування.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі медики провели операцію військовому. Виявилось, що в кістку вросла спиця. Через десять років металевий предмет почав завдавати болю. Тепер, після вдалої операції, військовий сподівається повернутися до служби.

