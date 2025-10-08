Фото з відкритих джерел

Бригада екстреної меддопомоги провела успішну реанімацію жінки після того, як у неї настала клінічна смерть. Тепер жінку госпіталізували

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Бригада екстреної меддопомоги провела успішну реанімацію жінки після того, як у неї настала клінічна смерть. Зазначається, що коли медики прибули на виклик, 65-річна пацієнтка втратила свідомість через гостру недостатність. Через це її серце зупинилось.

Лікар Олександр Чепко, парамедик Нікіта Дегтярьов та ЕМТ Канан Аббасов оперативно розпочали реанімаційні заходи. Завдяки цьому роботу серця вдалось відновити.

Стан жінки стабілізували. Тепер її госпіталізували для подальшого лікування.

