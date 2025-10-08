11:57  08 жовтня
08 жовтня 2025, 13:44

На Харківщині пройде щорічний Конкурс історій, присвячений співпраці між суспільством, бізнесом та владою

08 жовтня 2025, 13:44
ілюстративне фото: з відкритих джерел
На Харківщині стартував прийом заявок на участь у п'ятому щорічному Конкурсі історій, присвяченому найуспішнішим практикам співпраці між громадянським суспільством, бізнесом та владою

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківську обласну військову адміністрацію.

Ініціатива реалізується спільно з Міністерством культури та стратегічних комунікацій України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Національною соціальною сервісною службою України, Глобальним договором ООН в Україні та Харківською ОВА.

Конкурс охоплює 9 напрямів:

• Допомога військовим

• Гуманітарна допомога та реабілітація

• Соціальні проєкти

• Відновлення

• Створення просторів

• Освіта

• Інформаційні кампанії та конкурси

• Культура

• Інше

До участі у конкурсі запрошуються представники органів державної влади та місцевого самоврядування, організації громадянського суспільства та бізнес-структури.

Заявки приймаються до 15 жовтня 2025 року. Зареєструватися можна через онлайн-форму за посиланням.

Нагадаємо, 6 жовтня на Харківщині провели діалог влади та бізнесу. Сторони обговорили виклики і рішення для агросектору.

