00:50  26 сентября
В Украине подорожали яйца: какие теперь цены
08:50  26 сентября
В Сумской области мужчина подорвался на мине, собирая грибы
08:32  26 сентября
В Киеве директор автошколы продавала фиктивные свидетельства об обучении
UA | RU
UA | RU
27 сентября 2025, 19:45

В Киеве спасали мужчину, упавшего в приямок под напряжением

27 сентября 2025, 19:45
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

Инцидент произошел на бульваре Николая Михновского. Спасатели помогли мужчине, который упал в приямок и оказался в ловушке

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что мужчина оказался в ловушке под напряжением. Самостоятельно он не мог выбраться, ведь была опасность поражения током. Потому пришлось звать на помощь спасателей.

Сотрудники ГСЧС обратились в аварийную службу ДТЭК. Энергетики обесточили помещение. После этого спасатели деблокировали мужчину и передали врачам скорой помощи.

Напомним, ранее в Киеве в многоэтажке упал лифт , в котором ехала пенсионерка. Спасатели деблокировали дверь кабины. Женщина получила острую реакцию на стресс.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
инцидент ГСЧС
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
Разбиты дома, сгоревшие авто: россияне атаковали Днепропетровщину
27 сентября 2025, 18:55
В Запорожье возобновили электроэнергию после обстрела
27 сентября 2025, 18:35
Смертельное ДТП в Полтавской области: водителя избрали меру пресечения
27 сентября 2025, 17:45
Через 3 тысячи гривен: в Харькове мужчина напал на пенсионера и избил его
27 сентября 2025, 16:45
Пытался попасть в Румынию: в Закарпатье задержали "туриста" в горах
27 сентября 2025, 15:45
Смертельное ДТП в Ровенской области: мотоциклист погиб на городе
27 сентября 2025, 14:35
В Одесской области военных ТЦК забрызгали газом на улице и разбили им авто: что решил суд
27 сентября 2025, 13:40
В Харькове спасатели спасли кота из пожара
27 сентября 2025, 13:20
В сети показали видео расстрела в Кривом Роге президента федерации самбо Понырка
27 сентября 2025, 12:40
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Все блоги »