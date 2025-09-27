В Киеве спасали мужчину, упавшего в приямок под напряжением
Инцидент произошел на бульваре Николая Михновского. Спасатели помогли мужчине, который упал в приямок и оказался в ловушке
Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.
Отмечается, что мужчина оказался в ловушке под напряжением. Самостоятельно он не мог выбраться, ведь была опасность поражения током. Потому пришлось звать на помощь спасателей.
Сотрудники ГСЧС обратились в аварийную службу ДТЭК. Энергетики обесточили помещение. После этого спасатели деблокировали мужчину и передали врачам скорой помощи.
Напомним, ранее в Киеве в многоэтажке упал лифт , в котором ехала пенсионерка. Спасатели деблокировали дверь кабины. Женщина получила острую реакцию на стресс.
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
Разбиты дома, сгоревшие авто: россияне атаковали Днепропетровщину
27 сентября 2025, 18:55В Запорожье возобновили электроэнергию после обстрела
27 сентября 2025, 18:35Смертельное ДТП в Полтавской области: водителя избрали меру пресечения
27 сентября 2025, 17:45Через 3 тысячи гривен: в Харькове мужчина напал на пенсионера и избил его
27 сентября 2025, 16:45Пытался попасть в Румынию: в Закарпатье задержали "туриста" в горах
27 сентября 2025, 15:45Смертельное ДТП в Ровенской области: мотоциклист погиб на городе
27 сентября 2025, 14:35В Одесской области военных ТЦК забрызгали газом на улице и разбили им авто: что решил суд
27 сентября 2025, 13:40В Харькове спасатели спасли кота из пожара
27 сентября 2025, 13:20В сети показали видео расстрела в Кривом Роге президента федерации самбо Понырка
27 сентября 2025, 12:40
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Все блоги »