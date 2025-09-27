Фото: ГСЧС

Инцидент произошел на бульваре Николая Михновского. Спасатели помогли мужчине, который упал в приямок и оказался в ловушке

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что мужчина оказался в ловушке под напряжением. Самостоятельно он не мог выбраться, ведь была опасность поражения током. Потому пришлось звать на помощь спасателей.

Сотрудники ГСЧС обратились в аварийную службу ДТЭК. Энергетики обесточили помещение. После этого спасатели деблокировали мужчину и передали врачам скорой помощи.

