Трагедія сталася на проспекті Героїв Харкова в Індустріальному районі міста

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Очевидець повідомив поліції, що бачив, як чоловік впав у каналізаційний колодязь на парковці супермаркету, після чого почув крики про допомогу.

На місце події прибули рятувальники ДСНС, які дістали з колодязя тіло загиблого.

Поліція з’ясовує обставини події. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

