Понад 13 тисяч свиней загинули внаслідок атаки дронами на Харківщині: що відомо

Пошкоджена ферма на Харківщині. Фото: ДСНС

У ніч на 3 жовтня у Нововодолазькій громаді Харківської області російські війська атакували сільськогосподарське підприємство безпілотниками. Внаслідок удару загинуло близько 13 тисяч голів худоби

Про це передає RegioNews з посиланням на ДСНС.

Зазначається, що було зафіксовано понад два десятки влучань. За медичною допомогою звернувся охоронець підприємства.

Крім того, як повідомив очільник громади Олександр Єсін, внаслідок атаки виникла масштабна пожежа. Горіли вісім будівель для утримання тварин на загальній площі 13,6 тис. кв. м.

До ліквідації наслідків були залучені 32 рятувальники та 9 одиниць техніки, зокрема піротехнічний підрозділ та офіцер-рятувальник громади.

