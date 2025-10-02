10:37  02 жовтня
09:15  02 жовтня
02:30  02 жовтня
02 жовтня 2025, 11:42

Харківська область готується до опалювального сезону: мешканців забезпечують паливною деревиною

02 жовтня 2025, 11:42
Ілюстративне фото: pixabay
У Харківській ОВА разом із міжнародними організаціями посилюють роботу над забезпеченням жителів регіону паливною деревиною

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківську ОВА.

Питання підготовки до зими обговорили на координаційній нараді під головуванням заступниці керівника Офісу президента Ірини Верещук.

Як повідомив заступник начальника ОВА Євген Іванов, нині у співпраці з 23 організаціями триває допомога населенню прифронтових і деокупованих громад.

Зокрема, Міжнародний комітет Червоного Хреста надав фінансову допомогу 1190 домогосподарствам у десяти громадах області: Дергачівській, Дворічанській, Ізюмській, Кіндрашівській, Курилівській, Петропавлівській, Великобурлуцькій, Вільхуватській, Вовчанській та Золочівській.

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців профінансувало 5997 домогосподарств у прифронтових і прикордонних населених пунктах Харківщини для закупівлі паливної деревини – кожне отримає по 19 400 грн.

У Харківській ОВА зазначили, що співпраця з міжнародними партнерами дозволяє оперативно реагувати на потреби мешканців та забезпечувати їх ресурсами для проходження опалювального сезону навіть у складних умовах.

Нагадаємо, у Харкові розпочав роботу міський Центр надання послуг для ВПО. Його мета – забезпечити людей, які були змушені покинути свої домівки через війну, необхідною підтримкою та державними послугами в одному місці, швидко та зручно.

