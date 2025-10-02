Балаклія після удару РФ: 10 постраждалих, серед них малолітня дитина

Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці фіксують наслідки російського ракетного удару по Балаклії (Харківська обл.). За оновленими даними, кількість постраждалих зросла до 10, одна жінка загинула

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За попередніми даними, ворог застосував ракету типу "Іскандер-М".

Снаряд влучив у двір багатоквартирного будинку. Внаслідок удару загинула 88-річна жінка. Постраждали десять людей, серед них – дівчинка 2021 року народження. У дитини діагностовано гостру реакцію на стрес.

Вибуховою хвилею пошкоджено кафе, аптеку, магазини, адміністративну будівлю та автомобілі.

За фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі цивільної людини, Ізюмська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування.

Нагадаємо, ввечері 1 жовтня російські війська завдали ракетного удару по центру міста Балаклія на Харківщині. Було відомо про одну загиблу та 5 постраждалих.