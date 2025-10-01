Фото из открытых источников

1 октября в Харькове открыли новую аллею. Ее посвятили военным, отдавшим жизнь за Украину

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

В Холодногорском районе Харькова состоялось торжественное открытие Аллеи памяти и благодарности в День защитников и защитниц Украины. Аллею создали в честь выпускников учебных заведений, погибших на фронте.

В открытии приняли участие представители райадминистрации, директора и педагоги учебных заведений, учащиеся лицеев и лидеры ученического самоуправления.

На аллее уже высадили деревья, ставшие символом памяти о павших героях.

