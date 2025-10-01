Фото з відкритих джерел

1 жовтня в Харкові відкрили нову алею. Її присвятили військовим, які віддали життя за Україну

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

У Холодногірському районі Харкова відбулося урочисте відкриття Алеї пам’яті та вдячності в День захисників і захисниць України. Алею створили на честь випускників закладів освіти, які загинули на фронті.

У відкритті взяли участь представники райадміністрації, директори та педагоги навчальних закладів, учні ліцеїв і лідери учнівського самоврядування.

На алеї вже висадили дерева, які стали символом пам’яті про полеглих героїв.

Нагадаємо, раніше у Полтаві змінили місце, де колись стояв пам'ятник російському цареві Петру. Тепер там встановили естетичний декор, і зробили фотозону.