У Харкові відкрили Алею пам’яті загиблих випускників Холодногірського району
1 жовтня в Харкові відкрили нову алею. Її присвятили військовим, які віддали життя за Україну
Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.
У Холодногірському районі Харкова відбулося урочисте відкриття Алеї пам’яті та вдячності в День захисників і захисниць України. Алею створили на честь випускників закладів освіти, які загинули на фронті.
У відкритті взяли участь представники райадміністрації, директори та педагоги навчальних закладів, учні ліцеїв і лідери учнівського самоврядування.
На алеї вже висадили дерева, які стали символом пам’яті про полеглих героїв.
Нагадаємо, раніше у Полтаві змінили місце, де колись стояв пам'ятник російському цареві Петру. Тепер там встановили естетичний декор, і зробили фотозону.
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
В Україні стартував епідсезон ГРВІ: як убезпечити себе та близьких
01 жовтня 2025, 17:46Голова ОП Єрмак намагався домовитися про "пакт про ненапад" з Залужним - ЗМІ
01 жовтня 2025, 17:40РФ ударила по підстанції у Славутичі: місто та частина Чернігівщини знеструмлені
01 жовтня 2025, 17:34Бронювання та "мандрівка за кордон" на продаж: у Києві викрили схему для ухилянтів
01 жовтня 2025, 17:10У НАБУ розповіли, чи перебуває в Україні колишній віцепрем'єр Чернишов
01 жовтня 2025, 17:06Відомий телеведучий добровільно мобілізувався до ЗСУ
01 жовтня 2025, 16:37Атака на центр Дніпра: пошкоджена будівля, сотні вибитих вікон і понівечені авто
01 жовтня 2025, 16:25В Одесі комунальники ліквідовують наслідки негоди: повалено 70 дерев
01 жовтня 2025, 16:04Старий чи новий бізнес: хто стане двигуном української економіки
01 жовтня 2025, 15:44
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Всі блоги »