Фото: поліція

У ніч на 1 жовтня російські війська завдали по Харкову ударів керованими авіабомбами та ракетами

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Внаслідок влучань пошкоджена житлова інфраструктура: у Салтівському районі горіли приватний будинок і гараж, а на території Київського району спалахнула масштабна пожежа на ринку.

Поранення дістали шестеро людей: жінки 41 та 80 років, чоловіки 21, 27 і 34 років, а також 25-річний працівник поліції. Одному з постраждалих медики надали допомогу на місці, решту госпіталізували.

На місцях влучань працюють слідчі, криміналісти та вибухотехніки.

Нагадаємо, вночі по Київському району Харкова були завдані удари авіабомбами КАБ. Також зафіксовані пуски балістичних ракет по місту та найближчому передмістю.