Фото из открытых источников

В сети показали видео убийства президента местной федерации самбо Евгения Понырко. Отмечается, что киллеров на самом деле было двое

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

На месте преступления обнаружили 30 гильз российского производства. Известно, что у Евгения Панырко изъяли 15 шаров. Сам автомат, из которого был расстрелян, мог быть трофейным.

Раненый водитель сейчас находится в больнице: мужчина потерял много крови. В полиции рассматривается несколько версий. Среди возможных мотивов — вероятные криминальные разборки.

Напомним, 26 сентября в Кривом Роге неизвестный выстрелил в мужчину . От полученных ранений потерпевший погиб. Позже стало известно, что потерпевший – это президент местной федерации самбо Евгений Панырко. Правоохранители объявили специальную операцию по поиску стрелка.